黎智英遭判20年 黎崇恩：川普能向習近平表明這是個『錯誤』

香港前傳媒大亨黎智英之子黎崇恩(Sebastien Lai)9日表示，希望美國總統川普(Donald Trump)能讓中國國家主席習近平知道，對他支持民主的父親判刑20年是個「錯誤」。

目前住在倫敦的黎崇恩接受法新社訪問時說，川普出面斡旋他父親的案件，將讓習近平知道對黎智英的迫害是多麼嚴重的錯誤。

黎崇恩表示，「如果他死了，許多國家理所當然地會感到憤慨，而且，這對他們也沒有好處」。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院9日進行宣判，其中黎智英被重判20年。

黎崇恩表示，20年的刑期對他高齡78歲、而且罹患多項疾病的父親實際上等於是「死刑」。「為了報復性的追究我的父親，香港政府基本上決定要毀掉他們最寶貴的資產—他們的法律體系」。

川普先前表示希望在4月訪問中國，不過尚未確定日期。

川普在競選總統期間曾誓言要確保黎智英獲釋。身為虔誠天主教徒的黎智英，在華盛頓享有來自民主與媒體權利活動人士、以及基督教團體的廣泛支持。

黎智英只持有英國護照，而在他被判刑之前的一個多星期，英國首相施凱爾(Keir Starmer)才剛訪問北京。

黎崇恩在提到英國對黎智英案的努力時表示，還有很多工作要做。「這段關係正面臨真正的考驗。如果他們連釋放我父親都不願意，不願讓一位身體狀況很差的78歲老人上飛機，那已經足以說明一切了」。