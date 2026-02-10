黎智英遭國安法重判20年 學者示警︰香港不會是最後一個受害者

香港邊城青年等團體人士今(10)日召開香港國安法首宗「勾結外國勢力」黎智英案判刑記者會，嚴厲譴責中港政府抹殺真相、打壓自由。(記者塗建榮攝)

〔記者陳治程／台北報導〕香港法院昨(9)日宣判前《蘋果日報》創辦人黎智英涉入「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名、重判有期徒刑20年，創下《香港國安法》首例。香港邊城青年理事秘書長馮韶天示警，黎智英案凸顯即便港人愛港仍會被貼上異己標籤，更直言中國跨境鎮壓正超越香港邊界、重新定義「境外勢力」，疾呼各界積極抵抗中國，強化社會韌性以守護民主自由。

為聲援黎智英、抗議北京當局以國安名義打壓人權，香港邊城青年等在台港人今(10)日上午共同召開聲援記者會，嚴厲譴責中國與香港政府把法律作為威權擴張的利刃，徹底打壓民主與自由。

國立政治大學國發所副教授黃兆年分析，黎智英案不僅是對他個人審判，對香港新聞自由、言論自由審判，更對台灣、自由世界發展提出警告。他強調，台、港政治情境雖不同，但地緣政治上本質卻高度相通；中國對香港從回歸初期的一國兩制進入「全面統治」，試圖在國際秩序中從聯手自由國家的合作者轉為挑戰者、甚至以經濟全球化為籌碼，試圖破壞既有的自由民主體系。黃兆年示警，香港是極權體制下的第一個犧牲者，「但絕不會是最後一個」，香港過往在經濟面仍有利用價值，如今異音出現便選擇打壓，假「中華民族偉大復興」之名進行全面控制。他呼籲，台灣社會應持續關注香港、避免出現下一個黎智英，更要對中國日益猖獗的跨境鎮壓予以警惕。

在台流亡港人赴湯感慨道，香港現在正處於「最黑暗的冬夜中」，他說，黎智英案給外人的啟示是，極權打壓能沒收一個人的財產、禁錮肉體，但終究不能消滅其精神；他直言，香港作為對抗極權的最前線，黎智英案的發生不只與香港有關，更與全球息息相關，呼籲全球民主力量集結起來，阻止人道危機。香港邊城青年理事秘書長馮韶天指出，黎智英即便深愛香港仍被視作「異己」，其判刑則是中國向台灣、世界示範不向中國妥協的下場。他強調香港國安法的影響力早已跨越地理邊界，而中國也正以跨境鎮壓的手段、重塑「勾結境外勢力」的定義。他重申台灣持續守護民主與多元聲音、強化社會韌性，才能持續對抗極權，防止威脅紅線向外擴張。

台北市議員苗博雅指出，中國已全面掌控香港的政治、經濟與司法體系，黎智英只是第一個被推上檯面的祭品，且中國威脅從不只限於香港，也延伸至西藏、新疆，透過所謂「長臂管轄」與跨境鎮壓，甚至波及我國立法委員。他直言，當有人選擇鄉愿、噤聲時，正是社會應該站出來發聲聲援的時刻。她也提醒，黎智英案不應被國內共諜案刻意混淆，那些平日高喊民主自由、批評賴清德政府的人，更應以同等聲量聲援黎智英，捍衛真正的自由價值。

此次記者會以實體牢籠，象徵中國以國安法大力箝制香港新聞自由、言論自由，實際聲援黎智英(記者陳治程攝)

