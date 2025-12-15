黎智英遭定罪 各界譴責港府扼殺新聞自由

記者吳典叡／綜合報導

香港「壹傳媒」創辦人黎智英遭香港「國安法」定罪，消息一出，除了大陸委員會昨日嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士外，包括無國界記者組織、保護記者協會等國際組織及香港協會等團體，均發聲痛斥港府迫害黎智英，稱判決扼殺香港新聞自由。

陸委會指出，黎智英在港版「國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義，如今遭定罪，臺灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞；呼籲中共與港府立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」承諾的自由權利。

國際組織則發聲痛斥港府藉該判決侵害新聞自由。無國界記者組織表示對該判決感到無比憤慨，暴露香港新聞自由令人震驚的惡化；保護記者委員會指出「這場虛假定罪是可恥的迫害行徑」，凸顯香港徹底蔑視新聞自由；香港記者協會表示極度遺憾，呼籲政府信守保障新聞自由承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。