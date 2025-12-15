黎智英遭定罪 川普：已請求習近平考慮放人

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。黎智英因違反「港區國安法」案，香港法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。

法新社報導，川普告訴記者，「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英」，但他沒有具體說明何時向習近平提出這項請求。

川普還說：「他年紀大了，身體也不好。所以我提出這項請求，我們拭目以待。」

川普多次承諾將為黎智英獲釋進行遊說；有官員透露，川普今年10月在韓國會晤習近平時，曾直接呼籲釋放黎智英。

黎智英的兒子黎崇恩呼籲英國政府採取更多行動，幫助他的父親獲釋。

港區國安法規定，觸犯勾結外國勢力危害國家安全罪，處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。網上資料顯示，黎智英於1947年底在中國廣州出生，今年78歲，無論法庭是輕判或重判，餘生都將可能在獄中度過。（編譯：李佩珊）1141216