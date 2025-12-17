黎智英遭定罪、日退將被制裁 賴清德：中國製造寒蟬效應 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英依所謂《國安法》定罪，民主進步黨主席賴清德今（17）日於中常會表示，無論是對黎智英或對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁的行動，都顯示中國試圖透過寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德說，面對中國日益嚴重的威脅，台灣將持續與友盟夥伴密切合作，守護民主自由與國家安全。他強調，國內政黨可以競爭，但在國家安全與民主價值上必須團結，唯有壯大台灣實力，才能維持台海和平。

針對國內政治情勢，賴清德指出，過去一年多來，藍白政黨主導的立法院，強行推動《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》及《離島建設條例》等修法，已對台灣民主體制、中央財政與國防實力造成實質傷害。他表示，執政團隊提出覆議、釋憲，並由總統召集院際協調與國政茶敘，目的就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案。

賴清德說，令人遺憾的是，行政院針對爭議法案提出覆議後，藍白在野聯盟仍拒絕實質審議，迅速強行表決，甚至修正《憲法訴訟法》，凍結憲法法庭運作，已使權力分立制度面臨嚴峻挑戰。他強調，台灣是民主憲政國家，各憲政機關都應在合憲基礎下合作，確保民主體制永續發展。

賴清德表示，民進黨承繼民主前輩的信念，不能讓辛苦建立的民主憲政被破壞，也不能讓改革走回頭路。他說，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依憲法權限決定不予副署，目的是捍衛民主憲政，而非任何政黨利益。

賴清德最後呼籲，全體黨公職在當前憲政情勢下，應全力支持並協助向國人清楚說明，行政院作出不予副署的決定，是為了維護憲政秩序、守護國家與全民福祉，這是為了台灣的生存與下一代的未來。

此外，民進黨也公布2026年地方首長提名政見發表會時程。台南市市長政見發表會預定於12月27日晚間8時至9時30分舉行，由三立電視台承辦；高雄市市長政見發表會規劃於1月3日下午2時至4時，由民視電視台承辦；嘉義縣縣長政見發表會則訂於1月4日下午2時至3時，同樣由民視電視台承辦。

照片來源：民進黨

