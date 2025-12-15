黎智英遭定罪 特首赴京報「喜訊」! 香港民主黨投票解散清盤

黎智英國安案明（15）日開庭。（資料照片） 圖：達志影像 / 美聯社

[Newtalk新聞] 香港特區高等法院今 ( 15 ) 日上午裁決，前蘋果日報負責人黎智英 2 項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發佈煽動刊物罪成立，刑期還有待進一步宣判。

香港特區行政長官李家超也於 15 日至 17 日到北京述職報告這個「喜訊」，向中共高層彙報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書黃霆芝將會隨行。

此外，繼多個泛民黨派及組織解散後，香港民主黨昨 ( 14 ) 日下午召開特別會員大會，正式表決通過解散及清盤決定。

香港特首李家超。 圖：翻攝自央視（資料照）

《香港01網》14 日報導，香港民主黨主席羅健熙界定當天正式結束運作。他早前表示，解散民主黨已成定局，位於太子的黨總部會址已覓得買家，會在年底前交付，但沒有透露黨資產總值。羅健熙還稱，解散是會員的集體決定，涉及政治環境等不同考慮。本次共有 121 票，其中 117 票贊成、4 張白票，接近全票通過。清盤人會跟進後續工作，估計清盤程式一年內能完成。

報導稱，按照民主黨黨章規定，清盤後黨內剩餘資產，須贈予與黨的宗旨相似的機構或慈善團體。報導稱，剩餘資產將捐給工業傷亡權益會。

《香港東方日報》網報導稱，民主黨以有限公司方式註冊，根據條例，其特別決議須至少 75% 的票數通過。出席會員大會的民主黨創黨成員、前議員李華明被問到決議的氣氛時稱，沒有人反對，遠超 75% 成員投贊成票，「不曾預料今天局面」。

香港民主黨創始主席李柱銘（中戴眼鏡者）2014 年也曾參與雨傘運動被捕，始終不改其志，與爭取自由民主的香港年輕人站在一起。 圖：翻攝自維基網站/湯惠芸提供

香港民主黨的前身為李柱銘等人因應 1991 年首次立法局直選而於 1990 年 4 月創立的「港同盟」，1994 年「港同盟」與「匯點」合併，組成民主黨。

民主黨被香港政府指控一直與外國勢力勾結，港府稱，李柱銘及前主席何俊仁與黎智英、陳方安生長期勾連成幫。2018 年，民主黨成立「國際事務委員會」，要讓國際瞭解香港的情況。「國際事務委員會」成立後，香港很快便爆發了「修例風波」( 送中條例 )。2020 年香港國安法實施後，民主黨參與非法「35＋初選」，多人涉嫌違反國安法被捕，包括時任黨主席胡志偉。

今年 2 月，香港民主黨宣佈解散，並通過成立小組跟進解散及清盤安排。

