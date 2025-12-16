黎智英遭定罪！ 王丹嘆「香港已死」：下個目標就是台灣

黎智英遭定罪，王丹示警香港已死，下個目標就是台灣。（本刊資料照）

78歲香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨（15日）正式遭定罪，儘管判刑尚未宣判，但接下來恐遭終身監禁。對此，中國民運人士王丹直言「香港已死」，並警告下一個目標就是「台灣」。

黎智英為何恐遭終身監禁？

黎智英遭指涉犯《港區國安法》串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物為，法院昨判決罪名成立，預計明年1月12日宣判，最重恐被判無期徒刑，代表他接下來一生恐將在獄中度過。

面對的黎智英的罪名成立，王丹透過臉書發文直言「不意外」，因為國安法就是為黎智英等香港抗爭者「量身定制」的，當然會用上。

台灣恐是香港後下一個目標？

他進一步指出，現在已非「一國兩制」已死的問題，而是「香港已死」的問題；北京不徹底摧毀原來的香港，是不會罷休的。

王丹說，現在大家可看出，中國當初收回香港的的目的就是摧毀香港，收回不是為了統一，否則早就應該收回；收回的原因，就是不再能容忍中國的黑暗之側，有一顆東方之珠在閃光。

他更示警，這套邏輯、這樣的發展，「下一個目標，就是台灣」。

