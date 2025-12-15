黎智英遭定罪 陸委會譴責國安惡法迫害民主人士

（中央社記者廖文綺台北15日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯港區國安法案今天判決，法官裁定他各項罪名成立。陸委會對此表達極度遺憾與痛心，並嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

大陸委員會（陸委會）今日透過新聞稿指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。

陸委會呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

今年78歲的黎智英及壹傳媒旗下3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪。

國安法指定法官杜麗冰今天在庭上宣讀判辭，裁決黎智英3項罪名成立，3家公司的控罪也同時成立。並且裁決下月12日聽取黎智英求情後，再作判刑。（編輯：朱建陵）1141215