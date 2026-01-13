黎智英遭押逾5年 控方稱「健康無異常及肥胖」辯方：多病獨囚艱難

西九龍法院日前裁定，黎智英涉犯1項串謀發布煽動刊物罪，和2項串謀勾結外國勢力罪等3罪成立。 圖：達志影像/路透社（資照片）

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒創辦人黎智英被控告違反中國《香港國安法》，法庭上月裁定3項控罪包括勾結外國勢力和「串謀發布煽動刊物」等全部成立。案件於12日開始求情，控方在庭上反駁外界對黎智英的健康狀況與單獨囚禁的質疑，辯方堅稱，黎智英患有高血壓、糖尿病及白內障等，加上長期進行單獨囚禁，讓他在獄中的生活更加艱難。

黎智英已還押逾5年，其餘8人則還押逾4年。勾結罪最高可以判處終身監禁，目前判刑具體日子待定。英國、美國等國家、國際人權與新聞自由組織日前呼籲無條件釋放黎智英，中國駐港外交部駐港發言人宣，稱香港法治「不容干涉」，西方插手「自取其辱」。

廣告 廣告

根據英國廣播公司（BBC）報導，9名被告12日在多名獄警陪同下現身犯人欄，除了黎智英外，還有早前已認罪的前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平）、「重光團隊」成員李宇軒及報稱律師助理陳梓華。

多名涉案被告的家屬亦有出席，包括黎智英妻子李韻琴，以及陳沛敏丈夫、《立場新聞》前總編輯鍾沛權。多國領事館人員等亦先後抵達法院。黎智英身穿米白色外套、綠色毛衣、黑色膠框眼鏡。羅偉光身穿深色西裝外套、陳沛敏身穿淺藍色外套米色上衣、張劍虹身穿深藍色羽绒外套。

有進入正庭的旁聽人士透露，正庭的42名公眾席均由「旁聽師」（經常到法庭旁聽的公眾人士）、蘋果日報前員工、親友使用。多名旁聽人士在法官出現前，站立向犯人欄的被告揮手、並以雙手舉起心形手勢以示支持，隨即被法庭保安喊停。一些被告亦有揮手及以笑容回應。黎智英面容消瘦但神情平靜，雙手合十及揮手，向公眾席及家屬席的親友微笑打招呼。

代表控方的副刑事檢控專員周天行在庭上展示懲教署關於黎智英的健康報告聲稱，黎智英曾就不同的健康情況作出投訴，每日都有人監察其健康情況，他的健康狀況穩定、無異常。對於外界有指黎智英體重減輕約10公斤，控方指黎智英的體重於2020年12月為80公斤，而今年1月量度的體重為79.2公斤，BMI幾乎相同，以亞洲成年人以言屬於「肥胖」。

針對黎智英單獨囚禁的情況，控方強調，是黎智英怕在囚室裡遭受其他人騷擾，出於個人意願之下所提出單獨囚禁的要求。每個月都會檢視及向黎智英確認意願。在還押期間，黎智英享有《監獄規則》下的權利，包括維持社交接觸、領聖餐、收取刊物等。

在法官詢問下，代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻補充，黎智英對於他的獄中待遇沒有投訴，但他的健康情況並不理想，指黎患有高血壓、糖尿病及白內障等，加上長期進行單獨囚禁，本身會令其在獄中的生活更加艱難，而在兩種因素的結合下，會增加其在獄中的負擔，彭耀鴻說：「黎先生會比其他人經歷更艱難的時間。」

對於黎智英的體重，法庭上也有著一些爭議。彭耀鴻指出，黎智英的體重在還柙期間曾由86公斤跌至75公斤，之後才增重4公斤。方提供的80公斤體重或屬筆誤，之後控方經確認後證實報告沒有錯誤。在上月裁決後，BBC報導提到，黎智英家屬致函英國首相施紀賢（Keir Starmer），信中敦促他在今個月底與中國國家主席習近平會晤時，呼籲釋放黎智英。

流亡倫敦的黎智英女兒黎采告訴BBC，父親過去一年其「體重顯著下降」，他患有糖尿病，並出現過去從未有過的心臟問題。他的指甲會變成灰紫色，有時會脫落，牙齒正在腐爛。香港政府其後發聲明，譴責報導不實，指控「刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。」

在本案中，首項控罪為串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物，黎智英和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層原本亦被控該罪，獲存檔法庭。第二項控罪為串謀勾結外國勢力罪，黎智英和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層於還押逾一年後、2022年11月承認該罪。第三項控罪亦為串謀勾結外國勢力罪，黎智英經審訊後被裁定該罪成立。

黎智英是《香港國安法》實施後，首名被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的人士。判詞提及，黎智英長年對中國心懷怨恨，他無論在《國安法》生效前後，唯一意圖是尋求中共倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益也在所不惜。根據《港區國安法》第29條，勾結罪可囚3年以上至10年以下，「罪行重大」者可判囚10年以上至終身。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

抵銷中國稀土出口武器化威脅 日本政府探勘船今出發前往南鳥島

黎智英國安案今進入求情程序 蘋果6高層及重光2成員一併處理