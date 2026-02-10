黎智英遭控涉國安法案囚20年 賴清德：證明北京宣稱一國兩制早已名存實亡

賴清德今在社群聲援黎智英，批評北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡。（資料照片／鄒保祥攝）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭控串謀勾結外國勢力、發布煽動刊物等罪，香港西九龍法院昨宣判，黎智英被依《國安法》等3項罪名判處20年有期徒刑，全案仍可上訴。總統賴清德今天（10日）在社群貼出中英文版聲明聲援黎智英，強調台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起，並批評這項判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡。

賴清德今在社群發文表示，昨天壹傳媒創辦人黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴清德指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

賴清德向國人喊話，「我們相信香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然」，再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實，也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。



