黎智英遭控3項國安法罪名成立 香港法院下週一宣判刑期

香港壹傳媒創辦人黎智英被控3項國安法罪名成立，香港法院下週一將宣判刑期。圖為2020年7月1日，黎智英在香港國安法實施首日接受美聯社專訪。美聯社



香港《蘋果日報》創辦人黎智英去年12月遭香港國安法法官判處三項罪名成立。香港法院幾將在下週一（2/9）宣判，預計宣判過程持續1小時。

綜合香港商業電台、《明報》報導，香港司法機構網頁今日顯示，黎智英和《蘋果日報》3間公司等被控違反國安法的案件，將在下週一上午10時判刑，判刑需時約1小時。

根據《明報》報導，已有旁聽者和傳媒在西九龍裁判法院外排隊，等待週一上午進入宣判庭。

2020年6月30日，北京在香港實施《香港國安法》；同年8月， 約200名警力突擊搜查香港《蘋果日報》總部，黎智英因涉嫌「勾結外國勢力」被捕，同年12月正式遭起訴；2021年6月，6名高層也先後被捕，《蘋果日報》被迫停止運作。

經過長達156天的審訊，香港國安法法官去年12月判決黎智英兩項「串謀勾結外國勢力」、一項「串謀發布煽動刊物」等3項罪名成立，並於上月12日展開「求情」量刑程序。

黎智英代表律師在「求情」程序時向法院表示，現年78歲的黎智英已年邁且身體狀況不佳，多關押一天都讓他「離生命終點更近一步」，希望法庭判刑時顧及他的年齡和健康。

檢方則表示，案件牽扯外國勢力，應被視為加重量刑的因素，並認為黎智英的健康並無問題。

依據香港國安法，勾結外國勢力罪視情節與角色不同，量刑從3年至終身監禁不等；煽動罪則屬殖民地時期法令，最高可判刑2年。

