黎智英遭港國安法定罪「下週一判刑」！ 最高終身監禁 恐在獄中度過餘生

即時中心／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英等人被控違反《港區國安法》案，根據香港司法機構網站資訊，將在下週一（9日）上午判刑，最高被判處終身監禁，恐在獄中度過餘生。

現年78歲的前《蘋果日報》創辦人黎智英被控觸犯《港區國安法》，於2020年12月起還押至今，法院在去（2025）年12月25日裁定「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」等3項罪名全數成立。

香港法院已於上（1）月13日正式結束最後的求情聆訊。根據香港司法機構網站今（6）日顯示，黎智英以及其他8名被告，法官將於下週一（9 日）上午10時在西九龍法院判刑。根據《港區國安法》規定，「串謀勾結外國勢力」罪最高可判終身監禁。

廣告 廣告

本案另外8名被告，包括「重光團隊」成員李宇軒和陳梓華，以及6名《蘋果日報》高層，分別是前壹傳媒行政總裁、《蘋果》社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前主筆暨英文版主管馮偉光（盧峯），以及前主筆暨評論版主管楊清奇（李平）。

原文出處：快新聞／黎智英遭港國安法定罪「下週一判刑」！ 最高終身監禁 恐在獄中度過餘生

更多民視新聞報導

巴拿馬跨黨派國會議員訪台 林佳龍：從國會外交開啟廣泛合作

教召舊制確定掰了！國防部拍板全面改14天 新制模式、訓練內容曝光

宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中

