黎智英遭港高院定罪 賴清德：中國侵害人權已到無以復加地步

香港高等法院日前裁定香港壹傳媒集團創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名成立，最重恐面臨「無期徒刑」；兼任民進黨主席的賴清德總統今天(17日)表示，中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，台灣會持續與友盟合作，守護民主自由與安全。

民進黨17日召開中常會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中發表談話指出，近日中國對黎智英以所謂國安法定罪；以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

廣告 廣告

賴清德說，無論是對黎智英或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德強調，面對來自中國日益嚴重的威脅，台灣會持續與友盟夥伴密切合作，守護民主自由與安全。

延伸閱讀

黎智英遭定罪 人權團體痛批香港「政治審判」、唯一罪名是捍衛民主

解碼國際／抗爭歲月結束 黎智英愛女：父親餘生奉獻上帝

13部港片因「國安」未准上映 港人：實際情況更嚴重