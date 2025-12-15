黎智英遭港高院定罪 香港正式進入無言論出版新聞自由時代

香港高等法院15日裁定香港壹傳媒集團創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名成立。儘管相關的刑期要到明年1月才會宣判，但學者專家認為，從黎智英被定罪的情形來看，等於是某種程度宣布香港已正式進入到沒有出版自由、言論自由，以及新聞自由的時代。

黎智英國安法案遭港高院定罪

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案15日宣判，黎智英涉入的兩項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」、一項「串謀發佈煽動刊物罪」，罪名全部成立。黎智英必須在明年1月16日前提交情信後，法院才會宣判相關刑期。

香港正式進入無言論出版新聞自由時代

對於香港高院宣布黎智英的3項罪名都全數成立，旅日香港學者潘嘉偉認為，完全都在預期之中。他認為，法官明年1月宣判刑期時，可能會考量已經78歲的黎智英，年紀已經這麼大，或許可能會判輕一點，但從法院宣布黎智英3項罪名都成立來看，某種程度等於是宣布了香港進入了沒有出版自由、言論自由及新聞自由的時代，做為一個香港人，他感到非常悲傷。

潘嘉偉說：『我覺得現在在香港，你要再繼續做傳媒的做媒體的，確實已經空間是差不多沒有了，除非你一點都不談任何政治的問題，你完全是風花雪月那樣的，可能問題還不大，但是就像我們以前香港的那麼活躍的文化，那麼活躍的去批評政府，可以有言論自由，雖然我們一直都沒有民主，但是過去有自由，現在不但沒有民主，連言論自由，很多方面的自由都沒有了，所以我覺得作為一個香港人，我也覺得非常的悲傷。』

黎智英案是殘酷的司法鬧劇

此外，人權觀察亞洲區主任伊蓮‧皮爾森也發出聲明，除了認為「黎智英被單獨監禁5年後以莫須有罪名定罪，是一場殘酷的司法鬧劇」外，中國政府虐待黎智英，目的就是要讓所有膽敢批評中共的人們噤聲。而潘嘉偉則也觀察到，中共已經找到了一種讓所有人沒辦法再發聲的方法，而這似乎象徵了香港現在已經真的淪陷了。

國際聲援難反轉黎判刑命運

潘嘉偉說，雖然國際上面仍有很多求要釋放黎智英的聲音，但顯然都沒有什麼效果，就像是2010年劉曉波獲得諾貝爾和平獎，也沒能對他有任何幫助，這不僅讓人絕望，更令人感到憂心。

他說：『所以現在香港這個情況，我另一擔心就是說，可能現在中共也都不在乎了，覺得反正連外面的聲音吵吵鬧鬧，罵完之後還會繼續，生活還會繼續，像劉曉波過世了那麼多年，有什麼改變嗎？好像非常令人絕望，覺得根本沒什麼改變。』

黎案引發國際人權新聞團體關注 籲人道釋放

事實上，這起黎智英涉及的國安法案，是香港國安法實施後首宗涉及「勾結外國勢力」的審訊案件，最高可判終身監禁，儘管目前香港高等法院還未宣判相關刑期，但卻引發了國際人權及新聞自由組織的聲援言論。

像保護記者委員會就認為「這項裁決是可恥的迫害行為，凸顯香港對新聞自由的徹底蔑視。」無國界記者組織也批評「這是虛假審判中的判決，黎智英的監禁象徵著香港新聞自由更大範圍的毀滅性崩潰。」而國際新聞研究所也指控「這項定罪顯示香港法院已被武器化，用來粉碎獨立新聞和聲音。」

多個組織都將黎智英視為「新聞自由象徵」及「良心犯」，強調他僅因批評政府及呼籲國際關注香港而被判罪，而這次方判決則是標誌著香港新聞自由及司法獨立的進一步崩潰，港府應儘速對黎智英做出人道釋放的決定。