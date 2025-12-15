即時中心／梁博超報導

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力等三罪，香港法院昨（15）日裁定罪名全部成立，最高恐面臨無期徒刑。美國總統川普得知後，對於黎智英的遭遇感到「難過」，並表示他曾與中國國家主席習近平談過，請求考慮釋放黎，「他年紀大了，身體也不好，所以我提出了這個請求。接下來就看看會發生什麼事。」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》一案，西九龍法院昨日上午10時裁定，其「串謀勾結外國勢力」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀發布煽動刊物」3項罪名全數成立，最高恐面臨無期徒刑，訂於明（2026）年1月12日聽取求情證詞後，正式宣判刑期。

廣告 廣告

美國總統川普週一被記者問到時，表示「感到非常難過」。川普提到，黎智英的年紀大了、身體也不好，他曾經向習近平談過，請求考慮釋放黎智英。至於請求是否有用？川普則強調，接下來就看看會發生什麼事。

原文出處：快新聞／黎智英遭港「國安法」定罪！川普「非常難過」要求習近平放人

更多民視新聞報導

最新就業數據恐欠佳！美股、台指期盤後全跌

光電場破壞山林！日環境省出手 擬全面加嚴環評標準

全台乾冷！白天有望回暖 中南部空品亮橘燈

