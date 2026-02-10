黎智英遭重判各國譴責、川普遲未表態 黎崇恩：父親也會害怕看不到家人

編譯張渝萍／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英因國安法案，9日遭重判20年，而《蘋果》高層也遭判6至10年刑期，引起外界強烈抨擊，不僅危害新聞自由，對78歲黎智英來說，20年刑期就如同死刑。英國、聯合國、歐盟及多個人權團體也紛紛譴責，呼籲盡快釋放黎智英。

然而，過去曾聲援黎智英的美國總統川普，至今仍未對黎智英的刑期宣判表示意見，但他對於同日的日本首相高市早苗大勝一事有表示祝福，很可能是因四月的川習會將到來，才遲未對黎案表態。

廣告 廣告

過去曾聲援黎智英的美國總統川普，至今仍未對黎智英的刑期宣判表示意見。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

聯合國、歐盟批黎智英案判決

《衛報》報導指，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）表示：「對78歲的黎智英而言，20年等同於實質上的無期徒刑。他因政治動機而被起訴，依據的是一部旨在壓制中國批評者的法律。香港當局必須結束對黎智英令人髮指的折磨，讓他獲釋與家人團聚。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）則指出，該判決與國際法不相容，應予撤銷，「這一結果凸顯出，香港國家安全法中措辭模糊且過於寬泛的條文，如何被解釋與執行後，導致違反香港在國際人權義務下所承擔的責任。」

歐盟發言人希佩爾（Anitta Hipper）表示，歐盟對黎智英歷時多年的檢控結果「深表遺憾」，並呼籲立即且無條件釋放他。

黎崇恩：父親會擔心孤獨死去

黎智英的刑期是香港國安案件中迄今最重。中國諾貝爾和平獎得主劉曉波曾因「煽動顛覆國家政權罪」被判11年徒刑，並於2017年在醫院中去世，當時身邊有警衛看守。

黎智英之子黎崇恩9日表示，儘管早有預期，但父親被重判的消息仍比想像中更令人難受，不過也帶來某種「解脫」，因為父親的審訊這場「鬧劇」終於結束。

黎智英之子黎崇恩雖對判決感到悲痛，仍盼國際關注。（圖／翻攝自HKFP官網）

他說：「父親早在第一次被捕時，甚至在30年前開始投入運動時，就知道可能會有這一天。」黎崇恩希望未來仍有機會再見父親一面，「我父親和任何人一樣會感到恐懼。他害怕再也見不到家人，害怕孤獨死去。」

黎崇恩對施凱爾交涉力道有微詞

黎崇恩表示，自己不懷疑英國政府爭取父親獲釋的意願，但在施凱爾（Keir Starmer）訪問北京後，英中兩國宣布恢復免簽證旅行安排，讓人感到「有點不合時宜」，因為父親仍在獄中。英國政府同日則宣布擴大專為香港人設立的簽證計畫。

施凱爾表示，他在今年1月於北京會見中國國家主席習近平時曾提出黎智英案，但目前尚不清楚英方是否在促成其獲釋方面取得任何進展。

黎崇恩表示，北京正將他的父親塑造成一名「烈士英雄」。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

黎崇恩說：「這對我們而言有什麼好處？如果連我父親都救不出來，這段關係代表什麼？我現在只能把信任寄託在我的國家與政府身上。」

英國首相發言人9日表示：「我們譴責這場出於政治動機的檢控。我們一直認為，北京在香港實施國安法是為了壓制對中國的批評，我們將持續在中國政府最高層級提出此案，正如首相已直接向習主席提出的那樣。」

川普尚未對此表態

黎崇恩表示，北京正將他的父親塑造成一名「烈士英雄」。

此外，過去曾聲援黎智英的川普，至今仍未對此案發表意見，疑似與他四月將訪中國有關。黎崇恩表示，希望川普能讓中國國家主席習近平知道，對他支持民主的父親判刑20年是個「錯誤。」

無國界記者組織秘書長布魯坦（Thibaut Bruttin）表示，黎智英象徵香港的新聞自由，這是「所有關心新聞自由者的黑暗一天。今天，香港的民主被囚禁了。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

別玩火！國防預算藍白擋10次 美參議員：應提升國防而非追求與中共合影

黎智英遭重判20年！苗博雅憂心預言「台灣一件事」：混淆共諜案破壞民主

黎智英20年刑期如死刑！兒女憂「死獄中成為烈士」 籲英美救人：要快

78歲黎智英遭重判20年 汪浩：他比權力之巔的習近平自由

