黎智英遭重判 民進黨籲勿對中共抱幻想：防台灣成威權修羅場

黎智英「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。（資料畫面，路透社）

針對香港壹傳媒集團創辦人黎智英近日遭香港法院裁定多項國安罪名成立，以及擁有超過30年歷史的香港民主派政黨「民主黨」宣布解散，民進黨表達強烈譴責，並指出黎智英因實踐新聞自由、泛民主派因組黨參政，在中共眼中卻被視為「勾結外國、顛覆政權」，完全凸顯中共政府的獨裁野蠻本質。

民進黨中國部透過新聞稿指出，14日超過30年歷史的香港民主黨派「民主黨」解散，黎智英15日遭香港國安法指定法官宣判，包括串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等各項罪名成立，最重恐面臨無期徒刑。

民進黨中國部表示，新聞自由、組黨參政都成為中共鎮壓香港理由，完全背棄中國對香港民眾與國際社會的承諾，民進黨對此要表達強烈譴責，並呼籲中共與港府應立即釋放黎智英、停止迫害言論與新聞自由。

民進黨中國部指出，黎智英創辦媒體，實踐新聞自由、發表時事評論；民主黨等香港泛民黨派組黨參選，行使公民權利、監督政府施政，這些在民主國家裡都是再正常不過的行為，在中共眼中卻被視為勾結外國、煽動人民、顛覆政權的罪大惡極，窮盡一切國安惡法甚至跨境鎮壓等卑劣手段也要追殺到底，完全凸顯中共政府的獨裁野蠻本質。

民進黨中國部說明，中共曾承諾香港一國兩制50年不變，但在港版國安法通過實施後，包括香港眾志、民主動力、新民主同盟、民陣、熱血公民、支聯會、社民連等香港泛民主派政黨陸續宣布解散，14日香港民主黨正式停止運作，更象徵香港民主派已被中共徹底清零。

民進黨中國部批評，近日舉行的香港立法會選舉，親中建制派也要讓路給「國家隊」，從此香港只能容許「愛國者治港」的一種聲音。種種跡象顯示，香港在中共統治下，已成為極權統治的試驗場與消滅民主的修羅場。

民進黨中國部強調，任何對「與中共和談」能夠「換來和平」抱有幻想的人都應徹底清醒，香港正在發生的事情，未來都會發生在台灣或其他中國野心所及的領域。中共的所謂承諾，從來都只是能隨時拋棄的詐騙工具，唯有透過實力才能阻止獨裁者的侵略野心，真正確保與守護民主、和平與繁榮。

民進黨中國部也呼籲，國際與台灣社會都不該對「與中共和談」、「和平協議」甚至「相信習近平」等主張，抱持任何錯誤的幻想，否則只會讓台灣成為繼香港之後的下一座「威權修羅場」。





