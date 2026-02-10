黎智英遭重判 王丹悲憤：我不相信這樣的政權還能夠堅持20年

記者李鴻典／台北報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院9日宣判，其中黎智英被重判20年，引發全球關注。民運人士王丹說，這判決令人悲憤，「我不相信這樣的政權還能夠堅持20年」。

黎智英被重判20年，引發全球關注。(圖/翻攝自立場新聞)

王丹表示，78歲的黎智英被香港法院判20年重刑令人悲憤， 北京和香港當局這是明擺著想讓黎智英無法活著走出監獄。

王丹指出，黎智英的所有言行都符合和平、理性、非暴力的原則。但面臨的卻是最殘暴的喪失了理性的國家暴力。他說，這再次向世人證明，對中共不能存有任何的幻想，這是一個正在挑戰人類文明、踐踏基本人權的政權。

廣告 廣告

「我不相信這樣的政權還能夠堅持20年」，王丹說，希望黎智英能在信仰的支撐下渡過漫長的黑暗，堅持到重獲自由的那一天。

民進黨立委吳思瑤也說，撐香港！聲援黎智英！黎智英被判20年，是《香港國安法》上路以來最重的刑罰！民主人權已死！言論自由已死！司法獨立已死！她強調，一國兩制就是謊言，台灣拒絕成為第二個香港！

更多三立新聞網報導

黎智英被重判20年「如同死刑」！美媒：川普4月訪中應施壓

黎智英遭判20年 法國學者：香港民主最後一根封棺釘

陳佩琪硬蹭黎智英想取暖 網譙翻：人家沒騎飛輪拿錢、真是有夠反感！

黎智英重判20年 英外相：將迅速與中國進一步交涉

