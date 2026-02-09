黎智英遭重判 維權組織：為香港新聞自由釘上封棺釘

（中央社香港9日綜合外電報導）維權組織今天譴責香港親民主媒體大亨黎智英遭判20年徒刑，稱此判決「實質上等於死刑」，是嚴重不公；保護記者委員會也說，這項判決是為香港新聞自由釘上最後一根棺材釘。

法新社報導，人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在聲明中表示：「對78歲的黎智英判處嚴苛的20年徒刑，等於判他死刑。如此重的刑罰既殘酷，也極不公正。」

廣告 廣告

國際特赦組織（Amnesty International）則說，黎智英案是「香港從法治城市轉變為以恐懼統治城市又一個令人痛心的里程碑」。

香港法院去年就黎智英案作出裁決，黎智英被判違反兩項國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」，今天被重判20年徒刑。

這項判決結束了長達近5年的司法糾葛，也是香港迄今最受矚目的國安法庭審案件。黎智英是已停刊的「蘋果日報」創辦人，於2020年8月被捕、去年遭定罪。

黎智英否認針對他的所有指控，並在法庭上自稱是遭北京迫害的「政治犯」。

總部設於美國紐約的非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）說：「香港的法治已被徹底摧毀。今天這項令人震驚的判決，無疑是為香港新聞自由棺材釘上最後一根釘子。」

她呼籲：「若希望新聞自由在世界任何地方都能受到尊重，國際社會必須加強施壓力道，爭取讓黎智英獲釋。」

黎智英身穿白色外套抵達法院，雙手合十作祈禱

狀，並向支持者微笑揮手。

黎智英的朋友和支持者說，黎智英健康狀況不佳。

數十名支持者排隊多日，爭取進入法院旁聽。現場部署了大量警力、警犬和警車，包括裝甲車與拆彈車。

一名64歲支持者說：「我認為黎先生是香港的良心。他為香港人發聲、關注中國大陸許多冤案，也為民主發展發聲。所以，我寧願花上幾天在這裡排隊，犧牲一點自己的自由，也不願看到他被關在裡面。」

黎智英的家人、律師、支持者和昔日同僚警告，黎智英患有心悸及高血壓等健康問題，他可能會死於獄中。

保護記者委員會亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，顯示出對香港法律的徹底藐視，而這些法律本應是為了保障新聞自由而存在。」（編譯：劉文瑜）1150209