黎智英遭重判 賴清德發文聲援：再次證明一國兩制名存實亡

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港《國安法》，遭重判20年監禁，引發國際關注。總統賴清德今（10）日發文聲援稱，這項判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，強調台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起，並再次呼籲北京當局立即釋放黎智英。

賴清德於臉書發文寫下，昨天黎智英遭法院重判20年監禁，這項判決再次證明北京所宣稱的一國兩制早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴清德表示，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達2年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

賴清德也說，「我們相信香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然。」並再次喊話北京當局立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實，同時呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴清德強調，台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

