黎智英遭重判 賴清德：再次證明「一國兩制」早已名存實亡

壹傳媒創辦人黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁。賴清德總統今天表示，這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴清德今在網路社群發文強調，「台灣與黎智英先生，以及所有守護自由的人們站在一起」。昨天，黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

他說，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

賴清德指出，我們相信，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然。我們再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

