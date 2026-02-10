黎智英遭重判20年各界譴責 黎崇恩：「黑暗的一天」(影音)

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法，遭判20年，引起各界強烈譴責。黎智英兒子黎崇恩(Sebastien Lai)表示，對78歲、罹患多項疾病的黎智英來說，這項判決就如同死刑，而對所有相信真相、自由和公義的人來說，這是黑暗的一天。 國際譴責重判黎智英 港府：外部勢力抹黑 國際社會強烈譴責這項判決。聯合國、歐盟與人權團體齊聲批評指出，判決證實香港新聞自由已蕩然無存，自由、自治和司法獨立性遭嚴重侵蝕。港府則與北京口徑一致，斥責對判決的指控是「外部勢力惡意抹黑」。 香港行政長官李家超：『(原音)黎智英背叛了國家和香港，被判處20年刑期。這是對勾結境外勢力、危害國家安全惡意陰謀的嚴厲警告。』 香港國安法最重判決 黎智英聆聽判決時表情堅毅 黎智英的刑期是香港國安案件中迄今最重的判決。他的兒子黎崇恩表示，儘管這項判決在意料之中，但仍然令人難受，另一方面則感到些許解脫，因為父親遭審訊的鬧劇終於結束。 黎崇恩並描述，在判決宣佈時，父親仍展現出堅毅與反抗的神情。他也矢言，會為爭取父親獲釋奔走到底。 黎崇恩：『(原音)法庭宣布判決結果的那一刻，真是百感交集。你可以看到他神情堅毅，甚至還露出了一絲微笑，近乎一種反抗，就像是在說，你們或許能奪走我的肉體，但永遠無法奪走我的精神。』 盧比歐籲人道釋放黎智英 英國放寬港人簽證 黎智英遭重判引發國際關切，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)呼籲當局准予他人道假釋，並表示北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，已違背中英聯合聲明。 加拿大、德國等國同樣對這起案件表達關注，而近來與中國關係回溫的英國則表示，將迅速與北京當局展開進一步交涉，並在黎智英被重判後宣布放寬港人移居英國的簽證計畫，遭中國駐英大使館批評干涉內政。 中英關係回暖 施凱爾訪中未爭取到黎智英獲釋挨批 事實上，在香港法院針對黎智英案作出判決前，英相施凱爾(Keir Starmer)剛結束中國訪問，這是英國首相8年來首次訪問中國。英國媒體報導，英國國會一個關注任意拘留事務的跨黨派小組譴責，施凱爾的對中訪問「因軟弱的外交」，錯失了爭取黎智英獲釋的機會。施凱爾則表示，他在1月下旬於北京會見中國國家主席習近平時，曾對黎智英一案表示關切，但目前未知在爭取黎智英獲釋方面獲得的成效。 各界關注，過去多次聲援黎智英的美國總統川普(Donald Trump)在4月訪中時，是否會向習近平提出此案，黎崇恩也同樣期盼，川普能讓習近平知道，對他支持民主的父親判刑20年是個「錯誤」。(編輯：宋皖媛)

