黎智英遭重判20年恐老死獄中 陸委會痛批：一國兩制形同具文

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會今(2/9)發布聲明表示，壹傳媒創辦人黎智英遭香港《國安法》定罪，重判20年監禁，在中共所謂的「一國兩制」下，《香港基本法》向港人承諾的自由權利形同具文，呼籲中共及港府應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

壹傳媒創辦人黎智英，資料照

現年78歲的黎智英因被港府指控違反港版《國安法》罪名「串謀發布煽動刊物罪」、「勾結外國勢力」罪成，上午遭西九龍裁判法院判刑20年，因此等同到了98歲才能出獄。

陸委會指出，黎智英遭香港《國安法》重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。

陸委會指出，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。

陸委會說，這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。也要提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

