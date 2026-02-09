【黎智英遭重判20年】國際維權組織批「為香港新聞自由封棺」

記者吳典叡／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院昨日宣判，除了黎智英被重判20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等；對此，國際維權組織稱此判決「實質上等於死刑」，是嚴重不公；保護記者委員會也說，這項判決是為香港新聞自由釘上最後一根棺材釘。

香港國安法指定法官昨日上午在西九龍裁判法院宣判，黎智英被判刑20年，為各人之中刑罰最重者。

法新社報導，人權觀察亞洲區主任皮爾森在聲明中表示：「對78歲的黎智英判處嚴苛的20年徒刑，等於判他死刑。如此重的刑罰既殘酷，也極不公正。」國際特赦組織則說，黎智英案是「香港從法治城市轉變為以恐懼統治城市，又一個令人痛心的里程碑」。

非營利組織「保護記者委員會」說：「香港的法治已被徹底摧毀。這項令人震驚的判決，無疑是為香港新聞自由棺材釘上最後一根釘子。」因此呼籲「若希望新聞自由在世界任何地方都能受到尊重，國際社會必須加強施壓力道，爭取讓黎智英獲釋。」

「保護記者委員會」亞太區主任馬麗怡表示，「黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，顯示出對香港法律的徹底藐視，而這些法律本應是為了保障新聞自由而存在。」