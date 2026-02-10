黎智英遭重判20年 外交部譴責：迫害港人

▲香港西九龍法院宣判壹傳媒集團創辦人黎智英勾結外國勢力等3項罪名成立，依違反國安法定罪重判20年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 現年78歲的《蘋果日報》創辦人黎智英涉犯國安犯罪案，香港西九龍法院昨日宣判黎智英因「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被判處有期徒刑20年。這也是港版《國安法》自2020年6月30日生效以來，迄今刑期最嚴厲的判罰。外交部今（10）日籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府假借國安名義，再次打壓迫害港人自由人權的行徑。

外交部指出，中國政府及港府此舉不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，明顯剝奪個人應有的人身自由，以及踐踏言論與新聞自由，進而否定人民向執政者問責的基本權力；此事在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更凸顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。

外交部表示，美國、英國、德國、加拿大、澳大利亞等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此一事件表達強烈關切，指出中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲立即人道假釋或無條件釋放黎智英。

外交部呼籲國際社會共同持續關注香港民主自由與人權狀況，並要求中國立即停止任何迫害自由人權的行徑；台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。

