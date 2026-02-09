黎智英遭重判20年 家人：令人心碎殘忍刑期

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天(9日)遭判刑20年，他的家人表示，這項基於國安法的20年判刑「嚴酷」且「殘忍」。

黎智英之子黎崇恩(Sebastien Lai)在一份家人聲明中說，「對我的父親宣判這項嚴酷刑期，對我們家是毀滅性的打擊，並且對我父親的性命造成威脅」。

黎智英的女兒黎采(Claire Lai)則表示，考慮到父親在獄中日益衰弱的健康情況，這是「令人心碎的殘忍刑期」，一旦執行，「他將死在獄中成為殉道者」。 (編輯:柳向華)