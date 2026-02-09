黎智英遭重判20年 家屬怒斥判決嚴苛殘酷 恐在獄中度過餘生

香港壹傳媒創辦人黎智英遭控觸犯《香港國安法》，今被香港高等法院判刑20年。黎智英的家屬發表聲明，痛批這項判決既「嚴苛」且「殘酷」，並指出現年78歲、健康迅速惡化的黎智英是英國公民，也是一名良心犯，已被關押逾5年，如今恐將在獄中度過餘生。

根據黎智英女兒黎采（Claire Lai）提供給中央社的聲明內容：今天（2026年2月9日周一），香港法院依據具爭議的國安法對黎智英判處20年刑期。此判決源於2025年12月15日的定罪結果，當時黎智英被裁定違反兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及一項串謀發布煽動刊物罪。

黎智英家屬在聲明指出，這項嚴苛的判決所懲治的，無非是黎智英從事符合公眾利益的新聞工作，以及他和平倡議民主的行動。正如2025年12月那份長達855頁的定罪判決書所述，黎智英之所以被定罪，是因為他身為親民主派報紙《蘋果日報》編輯與發行人的工作，以及他對香港民主與法治的倡議。



黎智英兒子黎崇恩（Sebastien Lai）形容定罪當天是「任何相信真理、自由與公義之人的黑暗時刻」，而今天判決結果出爐，對公義而言，又是另一個黑暗的一天。



黎崇恩說：「對我父親判處如此嚴苛的刑期，對我們家人而言是沉重的打擊，對我父親的生命更構成威脅。這標誌著香港法律制度的毀滅，也是公義的終結。在對我父親進行5年多的持續迫害後，中國現在應該做正確的事，在為時已晚之前釋放他。」



黎智英女兒黎采則表示：「這是令人心碎且殘酷的判刑。過去5年來，我親眼看著父親的健康狀況急遽惡化，他的囚禁環境也每況愈下。若此判決付諸實行，他無異於是在獄中殉難。」



領導黎智英國際律師團隊的英國「御用大律師」（King's Counsel, KC）蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）說：「今天的判決是對香港法治的最後一擊。」



聲明後指出，將現年78歲的黎智英判處20年徒刑，不僅是對正義的公然羞辱，更是對這位勇敢的英國年長公民與良心犯，長達5年多的惡意法律操弄，在此刻達到了最高峰。如今這場虛假的審判終於落幕，我們呼籲全球各國領袖一致發聲，要求中國釋放黎智英，讓他最終能回到倫敦與家人團聚。



黎智英遭起訴並被定罪一事，已引發全球多個國家關注和譴責，包括英國與美國政府、七大工業國集團（G7）所有成員國、歐洲聯盟，以及媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）的24個成員國。