黎智英遭重判20年「形同死刑」 WSJ：示警台灣被中共統治下場

2021年2月9日，香港壹傳媒創辦人黎智英搭乘囚車抵達終審法院。路透社資料照片



香港壹傳媒創辦人黎智英今日（2/9）因國家安全罪名而被判刑20年，美國《華爾街日報》發表社論文章指出，對這位78歲的報人而言，20年刑期無異於死刑，而北京當局向台灣傳達的訊息再明確不過，即在中共統治下，台灣人民將面臨何種境遇。

黎智英與香港《蘋果日報》去年被裁定「串謀勾結外國勢力」及「發布煽動刊物」3罪罪成後，香港法院今日宣判刑期，黎智英遭判刑20年，同案6名《蘋果日報》高層亦被判6年3個月至10年刑期，3間相關公司則各遭罰款300多萬港幣。

廣告 廣告

《華爾街日報》於美東時間8日晚間發布題為〈黎智英被判死刑〉（Jimmy Lai Gets a Death Sentence）的社論文章指出，判處黎智英20年監禁，不僅是對這位出版人構成深刻不公，更證實曾被承諾高度自治享「50年不變」的香港如今已徹底落入北京鐵蹄之下。

「這場歷時26個月的審判，以《蘋果日報》老闆被捏造的煽動罪及勾結外國勢力罪名告終」，文章指出，在過去5年多時間裡，黎智英身體健康狀況不佳，大部分時間都處於單獨監禁狀態，唯一的窗戶亦被固定住以遮擋陽光，「對這位78歲的報人而言，20年刑期無異於死刑」。

文章直言，這絕非英國治下的香港所為，更非世界貿易金融中心應有的運作模式，但這正是中國統治下的香港寫照。「無論香港政府如何辯解，當地民眾都心知肚明，北京才是真正的掌權者」。

文章感嘆，有人曾寄望香港司法部門能夠成為阻止香港被中國體制吞噬的最後堡壘，「但這終究是奢望」。2024年6月，辭去香港終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）曾在英國《金融時報》撰文指，香港的法治在「政府高度關注的任何領域都受到嚴重損害」。

美國總統川普（Donald Trump）即將在4月訪問北京，他曾當面向中國國家主席習近平提及黎智英的處境。「北京當局理應捫心自問：持續監禁一位老人並招來負面輿論和譴責，是否真的符合中國利益？」

文章最後提及，由5名美國國會議員組成的跨黨派團體上週五（2/6）致函諾貝爾和平獎委員會，提名黎智英角逐該獎項，「沒有人比他更值得獲此殊榮」。而北京當局向台灣傳達的訊息再明確不過，即在中共統治下，台灣人民將面臨何種境遇。

更多太報報導

黎智英遭重判20年！王丹沉痛發聲「令人悲憤」：中共最殘暴的國家暴力

「黎智英遭判20年」陸委會批政治迫害 示警：中共加速輸出極權

黎智英遭判20年創香港國安法紀錄 國際關注恐與劉曉波齊名