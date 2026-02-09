黎智英遭重判20年 歐盟與聯合國要求立即撤銷判決放人

香港壹傳媒創辦人黎智英因觸犯國安法，今天(9日)遭重判20年徒刑。聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Turk)表示，香港法院這項判決不符國際法，要求立即予以撤銷；歐盟外交政策發言人也呼籲港府立即釋放黎智英。

法新社報導，香港法院去年12月就黎智英案作出裁決，黎智英被判違反2項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及1項「串謀發布煽動刊物罪」。

香港高等法院今天上午宣判，黎智英因上述3罪判囚20年，包含蘋果日報高層在內等其他8名同案被告則處以6年3月至10年不等徒刑。

聯合國人權事務高級專員圖克表示，黎智英身為蘋果日報發行人，因行使國際法保護的權利被判入獄20年，凸顯出香港國安法「模糊且過於廣泛」，在解釋與執行上「違反了香港的國際人權義務」。

圖克呼籲，由於這項判決不符合國際法，「必須立即予以撤銷」。

歐盟外交政策發言人希普(Anitta Hipper)今天向香港政府喊話，希望能立即釋放黎智英，「歐盟呼籲香港當局，恢復大眾對香港新聞自由的信心…並停止起訴記者」。

人權團體表示，78歲的黎智英所受的懲罰「實質上等同於死刑」，同時也象徵著香港媒體自由正逐漸萎縮。(編輯：廖奕婷）