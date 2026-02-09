即時中心／張英傑報導

香港壹傳媒創辦人黎智英被指控違反《港版國安法》，今（9）日上午西九龍法院宣判黎智英20年有期徒刑，引爆國際社會強烈非議，擔心會對新聞圈發生「寒蟬效應」，台灣陸委會並以嚴厲口吻要求，「立刻釋放黎智英」！對此，無國界記者組織（RSF）發表沉痛聲明指出，「香港的新聞自由在今天畫下句點！」





無國界記者組織痛批黎智英判決是司法騙局、籲民主國家對中施壓

接著，無國界記者組織聲明痛批，對黎智英高層所受的嚴苛判決，深感憤慨，法庭的這項裁決顯示出香港新聞自由徹底崩毀，以及當局對獨立新聞的蔑視之深，從黎智英被捕到受審定罪，其法律程序不過是一場騙局；英美等民主國家須停止優先推動對中關係的正常化，而應向中國政府及香港當局施壓，確保黎智英與所有其他記者獲釋出獄；已見過新聞自由捍衛人士劉曉波，因國際社會施壓不足而葬身牢中；不能讓黎智英步其後塵，他所受的判決絕不能就此變成死刑。

原文出處：快新聞／黎智英遭重判20年 無國界記者組織：香港新聞自由今天畫下句點

