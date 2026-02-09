黎智英遭重判20年！王丹沉痛發聲「令人悲憤」：中共最殘暴的國家暴力

中國民運人士王丹痛心表示，黎智英遭判20年重刑令人悲憤。本報資料照



香港《蘋果日報》創辦人黎智英今（9日）遭重判20年，成為北京實施《香港國安法》以來判刑最重的被告，中國民運人士王丹痛心表示：「20年重刑令人悲憤」，怒轟中共是一個正在挑戰人類文明、踐踏基本人權的政權，希望黎智英能堅持到重獲自由的那一天。

黎智英被指控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「發布煽動刊物」罪，迄今已被關押逾5年，去年12月遭判罪名全部成立，今天上午宣判刑期為20年。據港媒報導，法官宣判後，黎智英露齒笑揮手、作出抱拳手勢，妻子李韻琴則在旁聽席緊抿嘴唇、戴上眼鏡後抹眼角，兒子黎耀恩輕拍其背，不少《蘋果》前員工在法庭內落淚，散庭後在法庭外相擁而泣。

對於今日判決結果，中國民運人士王丹在臉書發文沈痛表示：「78歲的黎智英被香港法院判20年重刑令人悲憤，北京和香港當局這是明擺著想讓黎智英無法活著走出監獄。」

王丹強調，黎智英的所有言行都符合「和平、理性、非暴力」的原則，但面臨的卻是最殘暴的喪失了理性的國家暴力。他認為，這再次向世人證明，對中共不能存有任何的幻想，「這是一個正在挑戰人類文明、踐踏基本人權的政權」。

王丹直言，他不相信這樣的政權還能夠堅持20年，「希望黎智英能在信仰的支撐下渡過漫長的黑暗，堅持到重獲自由的那一天」。

