黎智英遭重判20年! 盧比歐批北京全然不顧中英聯合聲明承諾促假釋

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院9日宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑。對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這表明北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，違背中英聯合聲明，盼當局准予他人道假釋。

盧比於美東時間聲明指出，這向世界表明，北京當局會不惜一切代價壓制在香港倡議基本自由的人士，全然不顧其在1984年中英聯合聲明所做的國際承諾。經過長達2年的審判和逾5年的監禁，黎智英及其家屬已遭受太多苦難。美國敦促中國當局基於人道考量，准予黎智英假釋。

廣告 廣告

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）主席穆勒納爾（John Moolenaar）9日同樣透過聲明聲援黎智英，他直指黎智英遭判刑是中國共產黨在人權紀錄上的又一個汙點並揭示「一國兩制」承諾的荒謬。

穆勒納爾強調，黎智英及其蘋果日報的同仁之所以遭受懲罰，正是因為他們揭露中共侵犯香港人權的真相。美國總統川普（Donald Trump）去年10月明確向中國國家主席習近平表達，黎智英應獲釋並允許離開香港與家人團聚。若習近平有意改善與美國的關係，釋放黎智英是第一步。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美國挺台「藍白投共拖後腿」汪浩：投的不是反綠而是反美的自殺票

「川普正逼世界重新選邊站」謝金河：台灣親中政客今年會有大考驗