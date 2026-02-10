黎智英遭重判20年 美國務卿促准予人道假釋

香港蘋果日報創辦人黎智英被指控違反國安法，9日遭香港法院重判20年徒刑，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）敦促北京放人。

盧比歐發布聲明指出，這項裁決代表北京會不惜一切代價壓制在香港倡議基本自由的人士，完全不顧中英聯合聲明做出的承諾，他更強調，黎智英歷經長達2年的審判和超過5年的監禁，他本人和家屬已經遭受太多苦難，敦促當局基於人道考量，准許黎智英假釋。

此外，美國眾議院美中特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也表示，如果中方有意改善美中關係，釋放黎智英是應該著手進行的第一步。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

