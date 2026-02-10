黎智英遭重判20年！苗博雅憂心預言「台灣一件事」：混淆共諜案破壞民主

政治中心／綜合報導

苗博雅出席在台港人聲援黎智英記者會。（圖／翻攝畫面）

香港壹傳媒創辦人黎智英9日被依違反「港區國安法」，遭到重判20年徒刑，引發全球關注。今（10）日上午在台港人在立法院群賢樓外，召開記者會聲援黎智英並嚴厲譴責中港政府抹殺真相，他們上演行動劇並高喊「黎智英無罪、言論自由無罪」等口號，台北市議員苗博雅也前來聲援，在看不見任何黎智英違法證據下，黎智英成為被中共推上第一線的祭品，並預言台灣會有人把黎智英案跟台灣司法查處到共諜案件，做比對、混淆進一步破壞民主。

苗博雅表示，在台灣一般現役的政治人物不太會出席這樣的活動，因為出席都會遇到民眾詢問「現在講這些有什麼用？」雖然今天的時間，本來是不允許來參加的，但是在經過思考之後，認為自己不能缺席這次活動。因為這個是在黎智英被中共以國安法為由殘酷的判處20年徒刑，相當於終身監禁、監禁致死後，在台灣一場正式的聲援活動，這場聲援活動最大意義。

苗博雅說這場活動是在反送中運動至今已經超過六年後，顯示台灣的公民社會還是深深的關心香港民主自由與法治，也顯示台灣公民社會將中共的暴行看得非常清楚，很多人可能認為這案件，就是單純的法院審判，在台灣更有人一定會用許多尊重香港司法的名義，這混淆這次意義，「有人這樣講的話，很想問問一個問題，請問中共有提出什麼樣很有說服力的罪證告訴你、讓你相信黎智英真的所謂有勾結外部勢力，意圖顛覆中國這樣的事情呢？至少在我所看過的所有資料裡面，看不到任何足以證明他有勾結外部勢力、足以顛覆中國這樣的一個證據。」

苗博雅指出，中共明知道並沒有任何實質證據，證明黎智英真的有危害中國國家安全的行為卻用這樣的罪名起訴定罪，就是要展現的是香港過去引以為傲的法治，現在已經完全被中共摧毀！要展現的是香港的社會從政治經濟到司法，現在已經被中共一手掌控，黎智英只是那個被中共推上第一線的祭品，這也是為什麼今天要站在這裡聲援黎智英！

苗博雅說，我們要告訴中國他用的手法，我們看得非常清楚！用國安法起訴，指控黎智英勾結境外勢力，其實有個重要目的就是要斷絕，國際一切對他的聲援，包括我們今天站在這裡召開記者會，很有可能反過來變成中共在指控黎智英，確實有跟境外勢力勾結的證據，然而我們不能因為這點恐懼就停止發聲，因為我們知道這樣的威脅，其實也同樣的持續在針對台灣。

苗博雅強調中國對於自由的威脅絕對不僅止對於香港，不僅止對於西藏、新疆，中國對於自由的威脅是全世界的是全方面的，中國對台灣自由的威脅現在也看得相當清楚，所謂的「長臂管轄」跟「境外鎮壓」，中國甚至毫不遮掩的想運用他們的國安法，來恐嚇台灣的立委都是現在進行式，現在社會上有人鄉愿的時候，我們就要更勇敢地發出清醒的聲音。

苗博雅預言說，「我認為在台灣的社會未來，將黎智英這案件跟台灣司法查處到的許多共諜案件，作比對甚至做混淆，甚至用社會保障的民主自由法治，進一步的，用言論自由破壞民主」，因為她要呼籲現在這些台灣疾呼著新聞自由、疾呼著言論自由並毫不留情每天批判台灣民選政府的人，請你用同等甚至更大聲量站出來聲援黎智英吧，不要利用著民主社會保障的民主跟自由，不留情的傷害民主，但面對到真正邪惡的時候卻選擇噤聲，這是非常令人遺憾的雙重標準。

最後苗博雅說，她今天在這裡想為所有仍關懷香港心繫香港的人加油，也用行動表示面對中國無情、殘酷的鎮壓所有熱愛自由所有心懷民主的人都會盡我們的力量，持續的與中國這股邪惡力量抵抗到最後。

