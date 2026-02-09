黎智英遭重判20年 英國：將迅速與北京接觸

在香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天(9日)遭判刑20年後，英國外交大臣表示，英國將迅速再次與北京方面接觸。此案已促使多位西方領袖呼籲釋放黎智英。

法新社報導，英國外交大臣古柏(Yvette Cooper)在社群平台X上發出聲明中指出：「英國籍人士黎智英今天被判處20年徒刑…對一名78歲的人而言，這無異於終身監禁。」

「在今天的判刑結果出爐後，我們將(與中國)就黎智英案迅速進一步接觸。」

她再次呼籲香港當局「結束對他令人髮指的折磨，基於人道理由釋放他，讓他能與家人團聚」，並重申，「我們與香港人民站在一起。」

英國廣播公司(BBC)報導，在黎智英判刑前夕，英國首相施凱爾(Keir Starmer)及英國政府因未能爭取到釋放這位民主派媒體大亨的機會而遭批評。

在此前，施凱爾於1月下旬訪問北京，這是英國首相8年來首次訪問中國。英國國會「任意拘留與人質事務跨黨派小組」(All-Party Parliamentary Group on Arbitrary Detention and Hostage Affairs)隨後發表聲明指出，施凱爾的對中訪問「因軟弱的外交，錯失了爭取(黎智英)獲釋的機會」。

該小組表示：「這些錯失的機會將讓黎智英付出生命的代價。」

在施凱爾訪中幾天後，黎智英之子黎崇恩(Sebastien Lai)也痛批此行是一次被浪費掉的機會。

根據英國衛報(The Guardian)的引述報導，黎崇恩上週在英國國會就其父親案件舉行的聽證會上表示：「如果這件事真的那麼重要，那麼理應對我父親的獲釋設定某些條件。」他並說：「這趟訪問是一件大事，卻就這樣被白白浪費了。」(編輯：宋皖媛)

