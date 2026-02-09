黎智英遭重判20年 英美台灣紛紛聲援
(記者謝自宗台北報導)香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天遭重判20年徒刑後，中國官方相繼表態力挺這項引起質疑的判決，中國外交部發言人林劍今天表示，香港司法機關依法履職，「捍衛國家安全合情合理合法，不容置喙」。中國國務院港澳辦則聲稱，堅定支持香港特區「履行維護國家安全憲制責任」。
綜合中國官媒報導，林劍下午在中國外交部例行記者會回答外媒提問，中方對黎智英案宣判有何回應時聲稱，黎智英是中國公民，是一系列「反中亂港」事件的主要策劃者和參與者，其行為「嚴重衝擊『一國兩制』的原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民的福祉」，理應受到法律嚴懲。
香港特區行政長官李家超今天聲稱，判刑「彰顯法治」，而危害「國家安全」之徒必被依法嚴懲。黎智英等9人因為觸犯「港區國安法」的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，今早被香港高等法院判刑，其中黎智英被判20年，其餘8名被告也被判6年3個月至10年不等。
黎智英今天遭香港高等法院重判20年徒刑後，無國界記者組織今天發表聲明，指「香港的新聞自由在今天畫下句點」。黎智英從被捕到定罪，法律程序不過是場騙局，英美等民主國家須停止優先推動對中關係的正常化，而應向中國政府及香港當局施壓，確保黎智英與所有其他記者獲釋出獄。
香港媒體大亨黎智英今天被重判入獄20年，「華爾街日報」社論直言這無異於判他死刑，香港如今牢牢受到中國鐵腕掌控，北京已清楚向台灣傳達，在中共統治底下的生活會是什麼模樣。
華爾街日報（The Wall Street Journal）發表的社論談到，香港壹傳媒集團創辦人黎智英因煽動叛亂及勾結外國勢力等捏造指控受審，今天的判決不僅為他長達26個月的審判畫下句點，也標誌著「香港在中國統治下仍能維持自由的夢想破滅」。
民進黨中國部透過新聞稿指出，過去幾年，香港人民為追求民主自由一次次走上街頭，遭到中共當局一次次的無情鎮壓，系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，瓦解香港的司法獨立，使香港的人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。
民進黨中國部說，中共當局不僅無視港人的正當訴求，更不惜毀棄「一國兩制，五十年不變」承諾，對香港祭出一連串「國安惡法」，就是為了要牢牢掌握對香港的控制權。
民進黨中國部表示，黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個。只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。
