黎智英遭重判20年 蘋果日報3相關公司罰千萬台幣

得知黎智英獲判20年牢獄之災重刑，他的妻子李韻琴與香港榮退樞機主教陳日君低調離開，高等法院外守候多時的支持者難掩失望。

黎智英友人前《蘋果日報》專欄漫畫家黃紀鈞表示，「聽到這樣的判決，有些朋友哭了，大家都很失望。」

黎智英支持者說：「我真的很希望他能申請保外就醫，因為這樣坐一天牢都是冤枉的。」

本案是香港國安法實施後第一樁涉及勾結外國勢力的案件，由高院3名國安法指定法官審理。黎智英去（2025）年12月15日被判違反2項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀發布煽動刊物罪成立。

9日宣判刑期，法官裁定黎智英是各項串謀的主腦與推動者，因而提高量刑起點，另外考慮他78歲高齡、健康狀況等因素，最終裁定總刑期為20年。

香港警務處國安處總警司李桂華表示量刑適當，國際保護記者團體則發出不平之鳴。

香港國安處總警司李桂華李桂華指出，「黎智英健康問題是誇大其辭的，黎智英會不會在獄中度過餘生，沒人可以預測，只有天知道。我想說一件事，他所獲得的刑期，是他十分應得的。」

保護記者委員會CPJ執行長金斯伯格認為，「顯然中國當局與香港當局，是想拿黎智英殺雞儆猴，不僅是為了將《蘋果日報》噤聲、關閉，更是要向所有想在香港自由報導新聞的人示警，這就是他們將面臨的懲罰。」

同案另外8名被告，包括6名前壹傳媒與《蘋果日報》相關人士，以及國際遊說組織重光團隊成員，分別判刑10年到6年3個月不等。《蘋果日報》相關3間公司，各判罰款300萬4500港元，合台幣1200多萬。

香港曾有過媒體百花齊放的年代，《蘋果日報》和創辦人黎智英是核心人物，但2020年港版國安法上路後，媒體受到的審查與打壓封鎖日益嚴重。如今香港在國際新聞自由排名，去年已經重跌到第140名。