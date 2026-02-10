黎智英遭重判20年 賴清德：證明「一國兩制」早名存實亡

壹傳媒創辦人黎智英因「串謀發布煽動刊物罪」及2項「串謀勾結外國勢力罪」，9日於西九龍裁判法院遭宣布判刑20年，為《香港國安法》生效以來刑期最重的被告。全案仍可上訴。對此，總統賴清德表示，這項判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡。他並呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實。

總統賴清德表示，台灣與黎智英，以及所有守護自由的人們站在一起。（圖取自賴清德臉書）

賴清德今天（10日）在臉書發文表示，昨天黎智英遭香港《國安法》重判二十年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

壹傳媒創辦人黎智英因「串謀發布煽動刊物罪」及2項「串謀勾結外國勢力罪」，9日於西九龍裁判法院遭宣布判刑20年。（圖/美聯社）

賴清德指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國大陸當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

賴清德最後強調，相信香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒台灣民主自由絕非理所當然。他們再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

