黎智英遭重判20年 賴清德：證明「一國兩制」早已名存實亡

賴清德呼籲北京立刻釋放黎智英。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒創辦人黎智英昨天遭到香港《國安法》重判20年。對此，總統賴清德今（10）日表示，台灣與黎智英，以及所有守護自由的人們站在一起。他說，這證明北京所說「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局立即釋放黎智英，而香港經驗也提醒民主自由絕非理所當然。

賴清德今透過臉書發文表示，黎智英遭重判20年，這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

廣告 廣告

賴清德指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

「我們相信，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然。」賴清德說，再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴清德強調，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美媒：黎智英如同被判死刑 川普訪中應施壓

黎智英遭判20年 法國學者：香港民主最後一根封棺釘