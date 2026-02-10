黎智英遭重判20年 邱垂正：要警惕中共加速「長臂管轄」

香港 / 綜合報導

香港《壹傳媒》創辦人黎智英被控涉犯「港版國安法」，遭重判20年。除了陸委會主委邱垂正喊話，要警惕中共加速「長臂管轄」外，今(10)日上午包含台北市議員苗博雅、在台流亡港人「赴湯」等人開記者會聲援。

民眾說：「釋放黎智英，釋放黎智英，新聞自由無罪，新聞自由無罪。」喊著口號再一起拿著剪刀，剪掉綁在手上的那條象徵手銬的繩索，10日不少在台港人，在立法院群賢樓外上演行動劇，模擬香港壹傳媒創辦人黎智英，被關在牢裡的景象，要抗議香港法院，以涉犯「港版國安法」，將78歳的黎智英重判20年。

赴湯(在台港人)說：「這件不單只是香港的事情，這是全球民主力量，對抗極權的政權，鑑於台灣前輩，曾經走過的抗爭之路，香港人現在正經歷，寒冷黑暗的冬夜。」

不只在台港人要站出來聲援黎智英，看看現場包括前台灣蘋果日報員工等，站出來力挺新聞自由之外，另外不滿中國與香港政府，徹底打壓民主與自由，還有台北市議員苗博雅。

台北市議員(社)苗博雅說：「在這裡召開記者會，很有可能都會反過來，變成中共在指控黎智英，確實有跟境外勢力勾結的證據，然而我們不能因為，這一份恐懼就停止發聲，因為我們知道，這樣子的一個威脅其實同樣的，也正在持續的針對台灣。」

這頭砲火不斷劍指中國政府，陸委會也發聲譴責。陸委會主委邱垂正說：「嚴厲譴責中共假借國安名義，打壓自由人權進行政治迫害，呼籲國際社會要警惕，中共加速輸出長臂管轄跨境鎮壓。」要警惕中共加速長臂管轄，陸委會也提醒要以香港的慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的，自由民主生活方式。

