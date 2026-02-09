黎智英遭重判20年 陸委會示警：台灣人應以香港的慘痛經驗為戒

香港壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法一案，今（9）日上午十點被判處20年有期徒刑；其餘8名被告則遭判6至10年不等。對此，大陸委員會發布聲明，再度嚴厲譴責中國共產黨及港府假借國安名義打壓自由人權，要求停止政治迫害、立刻釋放黎智英，並呼籲國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

陸委會表示，黎智英遭香港國安法重判，不僅剝奪其個人人身自由，也踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。陸委會指出，此案再次印證在中共所謂「一國兩制」下，香港基本法向港人所承諾的自由權利形同具文，「司法淪為政治打壓、清算異己的工具」。

廣告 廣告

陸委會進一步指出，中共及港府以「勾結外國及境外勢力危害國安」等罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。陸委會表示，這不是香港的特殊事件或單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。

陸委會說，「提醒國人以香港的慘痛經驗為戒、守護得來不易的自由生活」，同時呼籲國際社會「對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線」。

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

黎智英案今宣判 遭判20年有期徒刑、其餘8被告6至10年不等

中國擬開放上海居民遊金馬 陸委會：不會視作恩惠

國台辦不讓李貞秀放棄國籍 陸委會：此舉是剝奪她在台灣當立委權利