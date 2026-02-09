黎智英遭重判20年 陸委會譴責一國兩制下自由只是形式



78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英，因涉違反《香港國安法》，今（9日）遭判處20年有期徒刑。對此，陸委會嚴正譴責中共與港府，批評其假借國安名義，對新聞自由與基本人權進行政治打壓，並直指此案再次印證，在所謂「一國兩制」架構下，中共向港人承諾的自由權利「形同具文」。





陸委會今天表示，黎智英遭重判，不僅是對其人身自由的剝奪，更是對言論自由與新聞自由的嚴重踐踏，也等同否定人民監督、問責執政者的基本權利。陸委會強調，該案清楚顯示，香港基本法所保障的自由權利，在中共實際操作下早已「形同具文」，司法體系更被用作政治打壓與清算異己的工具。

陸委會進一步指出，中共與港府以「勾結外國及境外勢力危害國安」為由，對黎智英施以重刑，實際上是將媒體影響力、國際連結等全面納入國安處置範圍，意圖製造跨領域、跨疆界的寒蟬效應。陸委會直言，這起案件並非香港的特殊或單一個案，而是中共加速對外輸出極權統治的明確警訊。





陸委會最後提醒國人，應以香港的慘痛經驗為鑑，珍惜並守護得來不易的自由生活；同時也呼籲國際社會提高警覺，正視中共持續侵蝕自由人權的作為，與台灣共同捍衛自由民主的防線。（責任編輯：卓琦）

