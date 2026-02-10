黎智英遭重判20年 黃捷：國民黨仍對中共有不切實際的幻想

記者李鴻典／台北報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院9日宣判，其中黎智英被重判20年，引發全球關注。民進黨立委黃捷說，中共極權不僅是對內箝制，近年來更透過跨境鎮壓，向國際社會輸出極權主義，試圖讓全世界都能聽中共的話。此刻，我們仍然看到國民黨仍對中共有不切實際的幻想，擋軍購、擋預算，執意推動鄭習會。

習近平、鄭麗文。（組合圖／翻攝自中國外交部、鄭麗文臉書）

黎智英遭中共重判20年，我們必須對中共表達最嚴厲的譴責。黃捷表示，中共以「串謀發布煽動刊物」、「串謀勾結外國勢力」等莫須有的罪名判處重刑，出獄後已將近百歲，實質上等同於終身監禁。我們鄭重呼籲中共，立即停止迫害並釋放黎智英。

黃捷說，所謂民主是人民擁有向當權者問責的權利。當黎智英僅因新聞言論遭入獄，代表著中共已徹底撕毀一國兩制的承諾。今天的香港，新聞自由與獨立審判已不復存在。

黃捷指出，中共的極權不僅是對內的箝制，近年來更透過跨境鎮壓，向國際社會輸出極權主義，試圖讓全世界都能聽中共的話。此刻，我們仍然看到國民黨仍對中共有不切實際的幻想，擋軍購、擋預算，執意推動鄭習會。

黃捷強調，面對一個連基本人權都踐踏的政權，台灣絕對要團結起來共同守護民主。

