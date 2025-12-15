黎智英遭香港國安定罪 陸委會嚴厲譴責：政治迫害民主人士

記者盧素梅／台北報導

陸委會嚴厲譴責，港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。（圖／資料照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反香港《國安法》，今（15）日上午10點在香港西九龍法院宣判並定罪，對此，陸委會嚴厲譴責，港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

黎智英遭控涉嫌違反香港《國安法》，西九龍法院法官今日宣判勾結外國勢力、煽動等3項罪名全數成立，刑期擇日宣布，黎智英聽判後表情平靜。

對此，陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。我們呼籲中共與港府應立即釋放黎智英先生，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

