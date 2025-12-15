黎智英遭香港國安定罪 陸委會痛心譴責

▲黎智英在香港出庭應訊

【記者 張達威／台北 報導】香港高等法院週一（12月15日）對黎智英案作出宣判：香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控兩項“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”以及一項“串謀發布煽動刊物罪”，前者為《國安法》罪行，後者為《刑事罪行條例》，三項罪名全數成立。

針對黎智英遭香港國安法定罪，大陸委員會今（15）日在第一時間發佈新聞稿，嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。我們呼籲中共與港府應立即釋放黎智英先生，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。（照片翻攝資料照）