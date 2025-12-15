黎智英遭香港國安法定罪！ 王婉諭：855頁判決書「證據令人發笑」

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒創辦人黎智英被中共當局指控涉嫌違反香港《國安法》，今（15）天遭香港國安法指定法官以勾結外國勢力、煽動等罪名定罪，下月12日聽取求情然後再作判刑，刑期擇日宣布。對此，時代力量黨主席王婉諭直言：「香港的民主、法治、自由，在此刻早已被摧毀殆盡。」

王婉諭在臉書發文寫道：「『蘋果日報』的創辦人黎智英，因為涉嫌違反『港版國安法』被關押了長達五年時間，在今天早上正式宣判。法院最終裁定：『串謀勾結外國勢力罪』、『串謀發布煽動刊物罪』等三項罪名全部成立。刑期尚待判決，但最高可以判至無期徒刑。整份判決書長達 855 頁，但內容幾乎像是平行時空一樣荒腔走板。」

王婉諭表示：「在這個平行時空中，黎智英彷彿控制了各國政府、軍隊，足以顛覆中共政權，所以犯行嚴重。但裡面的證據，卻薄弱到令人發笑：所謂的『勾結外國勢力』，就是黎智英和美國前副總統彭斯（Pence）、前國務卿龐培奧（Pompeo）、前議長裴洛希（Pelosi）的合照。」

王婉諭指出：「所謂的『串謀勾結』，不過就是黎智英跟友人、跟顧問針對政治局勢的討論和建言。所謂的『利用台灣對抗中共』，就是黎智英和施明德會面、透過江春男提供給蔡英文的國政、國防政策建議。而所謂的『發布煽動刊物』，根本也只是蘋果日報《逃犯條例》、批評中共治理、批評林鄭月娥、支持反送中運動的專欄、報導。」

王婉諭續指：「說到底，黎智英真正有罪的原因，就是因為他批評中共、反對中共。僅僅是因為如此，蘋果日報就成了煽動刊物，而黎智英也成了勾結外國勢力的罪犯。黎智英為了自由發聲而經營媒體，卻因為經營媒體而失去自由。這場審判，證明了在中共的統治之下，根本沒有所謂的新聞自由、言論自由、司法獨立。所有人，都可能成為下一個黎智英。」

