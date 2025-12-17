黎智英遭香港國安法定罪 賴清德首度聲援：中國無理行徑違反人權

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒集團創辦人黎智英15日遭香港國安法指定法官宣判包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等各項罪名成立，最重恐面臨「無期徒刑」。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（17）日表示，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

民進黨今下午召開中常會，賴清德在會中致詞表示，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，但卻看到中國近日對黎智英，以所謂國安法定罪；以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。他批，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

賴清德指出，無論是對黎智英，或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。他說，面對來自中國日益嚴重的威脅，政府會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。

