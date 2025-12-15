黎智英遭香港國安法定罪 陸委會呼籲：立即釋放、停止迫害

《蘋果日報》創辦人黎智英，照片為在台灣辦公室。美聯社



香港壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「發布煽動刊物」罪，於今天（12/15）上午判決，所有罪名均成立。對此，陸委會嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士，呼籲立即釋放、停止迫害。

陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

廣告 廣告

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞，港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。

陸委會嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士，並呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

更多太報報導

人數超越去年 陸委會：今年逾2200港澳生留台工作

政府打詐禁小紅書 海基會證實：發函未回應

鹹粥嬤之孫遣返回台 羅文嘉：法律應給他處罰「該被關心的是阿嬤」