黎智英遭香港國安法定罪 陸委會譴責迫害民主人士

記者吳典叡／臺北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，大陸委員會今（15）日嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，臺灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而，再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾的自由權利。