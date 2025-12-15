黎智英遭「國安法」定罪恐無期徒刑 陸委會轟港府箝制自由：立即放人！

即時中心／梁博超報導

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》一案，香港西九龍法院今（15）日上午宣判，其「串謀勾結外國勢力」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀發布煽動刊物」3項罪名全部成立，黎智英最高恐面臨無期徒刑。對此，陸委會嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，應立即將黎智英釋放，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

陸委會在中午發佈新聞稿指出，黎智英先生在「港版國安法」實施後，遭控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」、「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。

陸委會強調，國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英；如今黎智英遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

「言論、新聞自由為國際公認的普世價值」，陸委會指出，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府雖一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多的故事，也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。

最後，陸委會呼籲中共與港府應立即釋放黎智英先生，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

